POL-CUX: Die Polizeiinspektion Cuxhaven veröffentlicht die "Polizeiliche Kriminalstatistik 2022" (Inkl. Anhang)

Cuxhaven (ots) - Geestland-Langen. Am Samstagmittag (18.03.2023) kam es zwischen 11:10 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Leher Landstraße in Langen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei den grauen PKW VU Golf eines 76-jährigen Geestländers im Bereich des rechten Außenspiegels und der rechten Fahrzeugfront. Zeugen werden gebeten sich bei ...

