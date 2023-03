Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunsfall mit Verletzten in Geestland ++++ Ungewöhnlicher Verkehrsunfall auf der BAB27 im Bereich Schwanewede

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am gestrigen Mittwoch (22.03.2023) wollte eine 68-jährige Geestländerin gegen 14:00 Uhr mit ihrem PKW von der Rosenburg aus die Kreuzung L 120 / K 66 in Richtung Debstedt überqueren. Hierbei übersah Sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 30-jährigen Mannes aus Friedeburg. Ihr PKW prallte daraufhin gegen den Transporter des 30-jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter nach rechts geschleudert. Am dortigen Stopp-Schild wartete bereits ein 51-jähriger Geestländer mit seinem PKW. Der Transporter wurde durch die Wucht des Aufpralls auch gegen diesen PKW geschleudert.

Beim Zusammenprall wurden die 68-jährige Geestländerin, der 30-jährige aus Friedeburg und sein 68-jähriger Beifahrer aus Wilhelmshaven leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Deren Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 40:000 Euro geschätzt.

Schwanewede/BAB27. Am Mittwochabend (22.03.2023) blieb ein 71-jähriger Cuxhavener gegen 19:00 Uhr aufgrund Benzinmangels mit seinem PKW zwischen den Anschlussstellen Ihlpohl und Schwanedewede der BAB27 liegen. Der Cuxhavener ließ sein unbeleuchtetes Auto auf dem Hauptfahrstreifen der Autobahn stehen. Eine Absicherung dieser Gefahrenstelle fehlte vollständig. Andere Verkehrsteilnehmer hielten an und verbrachten den Cuxhavener von der Fahrbahn in den rechten Seitenraum.

Kurze Zeit später prallte der Transporter eines 19-jährigen Mannes aus Polen in das unbeleuchtete Auto. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Schaden ist mit geschätzten 50.000 Euro jedoch enorm. Gegen den Cuxhavener wurden Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Zur Feststellung möglicher Beeinflussungen durch Medikamente oder andere Substanzen wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell