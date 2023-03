Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Schmuckdiebstahl in Cuxhaven (Lichtbilder in der Anlage)

Cuxhaven. Bereits mitte Januar kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Marienwerderstraße in Cuxhaven. Der oder die Täter entwendeten hierbei mehrere Schmuckgegenstände. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Täter oder dem Verbleib des Schmucks machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

