POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Nach Unfallflucht blaues Fahrzeug gesucht

Nagold (ots) - Mit rund 1,8 Promille ist am Montagabend ein 40 Jahre alter Pkw-Lenker mit einem Verkehrsschild kollidiert. Hierbei ist Sachschaden entstanden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Mann, gegen 22:55 Uhr, mit seinem Audi die Landesstraße 362 von Herrenberg kommend in Fahrtrichtung Rohrdorf. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr auf der Altensteiger ...

mehr