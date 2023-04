Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mutter und ihr Kind dank Hilfsbereitschaft eines 18-Jährigen wieder vereint

Pforzheim (ots)

Der Hilfsbereitschaft eines 18-Jährigen ist es zu verdanken, dass eine Mutter ihren sechsjährigen Sohn nach kurzer, unfreiwilliger Trennung wieder in die Arme hat schließen können.

Der Beruf des Polizisten bietet neben vielen schlimmen menschlichen Schicksalen, mit denen es die Beamten täglich zu tun haben, auch immer wieder schöne Dinge, über die es sich lohnt zu berichten. Wie etwa über die Hilfsbereitschaft eines 18-Jährigen am Samstagabend in Pforzheim.

Eine Mutter hatte gegen 18:45 Uhr die Polizei alarmiert, da Sie von ihrem sechsjährigen Sohn getrennt wurde, der sich nun allein in einem Zug befand. Die Frau hatte zusammen mit ihren beiden Kindern am Bahnhof Brötzingen aus der Bahn aussteigen wollen. Als sie dazu den Kinderwagen mitsamt ihrem jüngeren Kind nach draußen brachte, schloss kurz danach offenbar die Tür und ließ sich nicht mehr öffnen. Anschließend fuhr die Bahn los, während sich der Sechsjährige noch darin befand. Der 18-jährige Fahrgast, der den Vorfall mitbekommen hatte, nahm sich des Jungen an, stieg mit ihm zusammen am Bahnhof Weißenstein aus und verständigte die Polizei. Die Beamten vom Polizeirevier Pforzheim-Süd übergaben den tapferen Sechsjährigen in der Folge wohlbehalten an seine Mutter, die ihren Sohn glücklich wieder in die Arme schließen konnte. Damit auch der hilfsbereite 18-Jährige seinen ursprünglichen Zielort möglichst ohne weitere Komplikationen erreichen konnte, fuhren ihn die Einsatzkräfte zum Bahnhof Brötzingen - so erhielt auch der junge Helfer Unterstützung von den Helfern in Uniform.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell