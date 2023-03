Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Mittwochnachmittag einen geparkten, grauen Skoda Kamiq an der Bochumer Straße. An der linken Seite im Bereich des Hecks sind Schäden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu erkennen. Der Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Gladbeck

In der Nacht zu Donnerstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Hegestraße einen geparkten, silbernen Kia Picanto. An dem Auto sind vorne links Schäden zu erkennen. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Marl

4.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall auf einem Supermarktparkplatz an der Bahnhofstraße. Zum Unfall kam es am Mittwoch gegen 14:00 Uhr im Stadtteil Sinsen-Lenkerbeck. An dem grauen Mercedes GLA 180 sind die Schäden an der Heckstoßstange rechts zu erkennen. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

