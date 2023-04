Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mehrere Polizisten beleidigt und angegriffen: Beamtin wird dienstunfähig verletzt

Pforzheim (ots)

Ein 34-jähriger Mann hat sich am Montagabend in der Pforzheimer Innenstadt gegen seine Festnahme gewehrt und in diesem Zusammenhang drei Beamte leicht verletzt. Auf dem Polizeirevier hat er sich wiederholt angriffswillig verhalten, wobei eine Polizeibeamtin derart verletzt wurde, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzten konnte.

Der 34-Jährige hatte aufgrund seines Verhaltens in einem Lokal in der Emma-Jäger-Straße Hausverbot erteilt bekommen. Gegen 22:15 Uhr weigerte sich der alkoholisierte Mann, das Lokal zu verlassen und zeigte sich auch gegenüber der hinzugerufenen Polizei unkooperativ. Als er aus der Gaststätte geführt werden sollte, trat er nach den Beamtinnen und Beamten und beleidigte sie mehrfach. Nur mit großem Kraftaufwand gelang es letztlich, dem 34-Jährigen Handschließen anzulegen, um ihn zunächst unter Kontrolle zu bringen. Hierbei wurden zwei Polizisten verletzt. Während des Transports zum Polizeirevier trat er mit voller Wucht gegen die Tür des Transportfahrzeugs, so dass durch den Rückstoß ein weiterer Polizeibeamter am Kopf verletzt wurde. Letztlich konnte zwar die Tür geschlossen werden, aber durch die Tritte von Innen wurde die Tür derart beschädigt, dass der Verschlussriegel brach. Auf dem Polizeirevier sollte sich im weiteren Verlauf der Nacht noch ein Arzt den 34-Jährigen anschauen, was dem Mann aber auch missfiel. Bei der anschließenden Fixierung und aufgrund der heftigen Gegenwehr zog sich eine Beamtin eine Fraktur am Ellenbogen zu. Sie wurde dienstunfähig und im Krankenhaus behandelt. Ein weiterer verletzter Beamter wurde ebenfalls noch im Krankenhaus untersucht.

Der 34-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

