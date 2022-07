Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 64

Langsur-Mesenich (ots)

Am 22.07.2022 gegen 15:22 Uhr ereignete sich auf der BAB 64 kurz vor dem Grenzübergang Luxemburg ein schwerer Verkehrsunfall bei dem fünf Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Ein von hinten herannahender Audi kollidierte mit einem ebenfalls überholendem Renault. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide PKW gegen die Leitplanken geschleudert. An einem Fahrzeug entstand ein Brand im Motorraum. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 30000EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung war die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen ca. 90min gesperrt. Besondere Erwähnung verdient das vorbildlich Verhalten der Ersthelfer, die zunächst mittels Feuerlöscher den Brand im Motorraum löschten und sich um die Verletzen kümmerten. Außerdem spannten sie eine Plane, um die Unfallstelle vor Gaffern abzuschirmen. Leider verhalten sich nicht alle Autofahrer so vorbildlich. Ein hinter der Unfallstelle im Stau stehender Verkehrsteilnehmer beleidigte die Rettungskräfte und warf ihnen vor "ihn am Weiterfahren zu hindern". Den Nörgler erwartet nun ein Strafverfahren. Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich und Trier, vier Rettungswagen, zwei Notärzte sowie die Feuerwehren aus Trierweiler, Sirzenich, Langsur, und Mesenich. Zeugen des Unfalls werden geben sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich Tel.:06502-91650 in Verbindung zu setzten.

