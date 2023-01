Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Sachbeschädigung an Kleinbus

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wurde in der Zeit von Donnerstag, 05. Januar 2023, 19.00 Uhr bis zum Freitag, 06. Januar 2023, 06.30 Uhr ein Kleinbus, der in der Anne-Frank-Straße in Bakum abgestellt war beschädigt. Unbekannte Täter kniffen offensichtlich mutwillig ein Ventil eines Reifen ab, so dass der Reifen zerstört wurde. Der Sachschaden wird auf 150 Euro beziffert. Zeugen, die Angaben zur Tat/zum Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-959710

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell