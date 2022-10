Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer stoppt Unfallflüchtige

Hamm-Mitte (ots)

Am späten Mittwochnachmittag(27. Oktober)kam es auf der Grünstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Dieser verfolgte anschließend den am Unfall beteiligten Fiat und stoppte ihn. Gegen 17.45 Uhr hatte eine 94-Jährige in Höhe des Hauses Nummer 145 mit ihrem Lancia zu einem Wendemanöver angesetzt. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 60-jährigen Radler, welcher die Grünstraße zuvor in Richtung stadteinwärts befahren hatte. Die Rentnerin setzte ihre Fahrt bis zur Kreuzung Alleestraße weiter fort, wo sie schließlich von dem Zweiradfahrer angesprochen werden konnte. Der 60-Jährige begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt.(es)

