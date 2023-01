Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 7. Januar 2023, 15.50 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Falkenrotter Straße, auf dem Parkplatz mehrerer dort ansässiger Geschäfte, die Geldbörse einer 24-jährigen Frau aus deren Jackentasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-843-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Einbruch

Zwischen Mittwoch, 4. Januar 2023, 20.00 Uhr und Samstag, 7. Januar 2023, 16.06 Uhr, versuchten unbekannte Personen in eine Garage in der Koppelstraße einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Brand eines Pkw

Am Sonntag, 8. Januar 2023, gegen 13.40 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Autofahrer auf dem Visbeker Damm, als die Bremsflüssigkeitswarnung aufleuchtet. In Folge dessen funktionierte die Bremse nicht mehr, sodass er sein Fahrzeug ausrollen lassen musste. Nachdem er ausgestiegen war, fing das Auto im Motorraum Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Sonntag, 8. Januar 2023, 11.59 Uhr, befuhr ein 25-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Eschstraße. Am Pkw wurde eine Veränderung des Fahrwerks und der Rad-Reifenkombination vorgenommen, ohne dass eine erforderliche Änderungsabnahme durchgeführt wurde. Dies führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 25-jährigen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Samstag, 7. Januar 2023, in der Zeit von 15.00 Uhr bis Samstag, 8. Januar 2023, 09.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Vorbeifahren den rechten Außenspiegel eines blauen Opel Astra, Station Wagon. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand der Paul-Keller-Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 7. Januar 2023, um 17.18 Uhr befuhr eine 82-jährige Frau aus Vechta mit ihrem Pkw die Burgstraße in Fahrtrichtung Klingenhagen. An der dortigen Bushaltestelle fuhr sie an mehreren stehenden Bussen mit eingeschaltetem Warnblinklicht vorbei. Hierbei touchierte sie einen 60-jährigen Mann aus Cloppenburg, welcher an einem Bus stand und sich dabei auf der Fahrbahn befand. Der Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 28. Dezember 2022, 17.25 Uhr parkte ein 33-jähriger Mann aus Bakum seinen grauen Seat Ibiza auf einem Parkplatz in der Straße "Dornbusch", an der dortigen Schwimmhalle in Vechta. Als er wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er mehrere Beschädigungen am rechten vorderen Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verkehrsunfall konnte durch einen unbekannten Zeugen beobachtet werden, welcher im Anschluss dem Geschädigten das Kennzeichen mitteilte. Dieser Zeuge möge sich bitte mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441/943-0 in Verbindung setzen.

