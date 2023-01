Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta vom 07.01./08.01.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Diebstahl aus Garage und Gartenhaus

Am 06.01.2023 um 16:30 Uhr wird in Damme (Ortsteil Rüschendorf) in der Straße Mühlenberg gemeldet, dass unbekannte Täter aus einer Garage und einem Gartenhaus diverses, zum Teil hochpreisiges Werkzeug, entwendet haben. Der Einbruch in die Garage ist im Zeitraum vom 11. Dezember - 19. Dezember geschehen. Der Einbruch in die Gartenhütte hat sich im Zeitraum vom 22. Dezember 18 Uhr - 23. Dezember 01:30 Uhr ereignet. Es wird gebeten, Hinweise zu möglichen Tätern, an die Polizei Damme (05491/99936-0) zu geben.

Vechta - Raubüberfall

Am 06.01.2023; i.d.Z. 22:00-24:00 Uhr, kommt es auf dem Europaplatz in Vechta (Große Straße) zu einem Raubüberfall. Ein 46-jähriger Mann aus Vechta wird nach Verlassen einer dort ansässigen Bank von einer Gruppe von männlichen Heranwachsenden aufgehalten und von einer Person aus der Gruppe heraus mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend wird dem Opfer Bargeld gestohlen. Die Personen flüchten in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalles, die sich insbesondere auf dem Europaplatz aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Diebstahl von Paketen

Am 07.01.2023, 13:15 Uhr - 14:45 Uhr, ist es auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes an der Falkenrotter Straße in Vechta zu einem Diebstahl von ca. 25 Paketen gekommen. Dabei haben bisher unbekannte Täter Pakete von einem Container genommen und in einen PKW geladen. Die Täter sind daraufhin mit dem PKW geflüchtet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441 9430) in Verbindung setzen.

Vechta - Brand eines Outdoor-Fitnessgeräts

Am 07.01.2023, gegen 23:16 Uhr, kam es hinter dem Alten Rathaus (Parkanlage) zum Brand eines Outdoor-Fitnessgeräts. Das Feuer wurde durch die eingesetzten Kräfte der Polizei und Feuerwehr Vechta gelöscht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

