POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 07.01./08.01.2023

Saterland / OT Sedelsberg - Brand -

Am 07.01.2023, gegen 10:40h, geraten aus bislang unbekannter Ursache, auf dem Gelände der Mülldeponie in 26686 Saterland/ OT Sedelsberg, zwei Container mit Sperrmüll in Brand. Das Feuer wird durch die Freiwillige Feuerwehr Scharrel gelöscht. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Bösel -Sachbeschädigung -

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde beschädigen bislang unbekannte Täter, in der Zeit vom 31.12.2022 bis 07.01.2023, einen Kondomautomaten in der Straße "Auf dem Esch" in 26219 Bösel. Die Beschädigungen wurden vermutlich mittels Pyrotechnik verursacht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe (0449193160) oder der Polizei in Bösel (04494922620) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr-

Am 07.01.2023, gegen 17:45h, befährt ein 49-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw VW den Kanalweg in 26169 Friesoythe. Hier wird er durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle kann festgestellt werden, dass der 49-jährige deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Test am mobilen Alkomaten ergibt einen Wert von 2,78 Promille. Dem 49-jährigen wird daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Weiterhin wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

