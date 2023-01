Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 06/07.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Einbruch in Einfamilienhaus -

Am Freitag, den 06.01.2023, gegen 14:45 Uhr, kommt es in Bakum,Büscheler Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten wird der Täter vom Opfer überrascht und flüchtet. Der Täter handelt es sich um einen ca. 175-180 cm großen Mann mit vermutl. osteuropäisches Erscheinungsbild. Wer zu der genannten Zeit verdächtige Personen im Bereich der Büscheler Straße wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer: 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

