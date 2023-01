POL-CLP: Nachtrag/Hinweis zur Pressemitteilung von heute (Landkreis Cloppenburg)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Diebstahl einer Geldbörse Am Samstag, 7. Januar 2023, 15.50 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Falkenrotter Straße, auf dem Parkplatz mehrerer dort ansässiger Geschäfte, die Geldbörse einer 24-jährigen Frau aus deren Jackentasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-843-0 entgegen. Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Einbruch Zwischen Mittwoch, 4. ...

