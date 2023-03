Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stadtgebiet -- Paduaallee

Sundgauallee -- Polizei sucht Zeugen nach unklarem Verkehrsunfallverlauf

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 17.03.2023, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich in der Sundgauallee in Freiburg ein Verkehrsunfall, bei welchem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand.

Bisher ist bekannt, dass die 57-jährige Fahrerin eines grau-silber-farbenen Opel Astra die Paduaallee befuhr und nach links in Richtung Sundgauallee abbog.

In etwa zeitgleich bog die 65-jährige Fahrerin eines ebenfalls grau-silbernen Opel Astra von der Paduaallee aus entgegengesetzter Richtung kommend nach rechts in die Sundgauallee ab.

Beide Fahrzeuge kollidierten in der Folge seitlich miteinander - dies kurz nach dem jeweiligen Abbiegevorgang.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeirevier Freiburg-Nord, 0761 882 4221

PP FR, FLZ / MP

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell