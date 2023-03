POL-FR: Freiburg, Innenstadt Pfeffersprayeinsatz vor der Universitätsbibliothek - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Heute Vormittag, 17.03.2023, gegen 10.30 Uhr befuhr ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer die Straße "Am Elzufer" in Waldkirch-Kollnau. Als ihm dort ein unbekannter Rollerfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegen kam, musste der Radfahrer ausweichen und stürzte gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Der Radfahrer zog sich in der Folge des Sturzes ...

