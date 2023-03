Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verdacht Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 22.15 Uhr, soll ein unbekannter Mann von hinten einer 33-jährigen Frau deren Geldbörse aus der Jackentasche gezogen haben. Die Geschädigte drehte sich wohl um und hielt den Unbekannten fest. Dieser habe die Geschädigte weggestoßen und sie stürzte zu Boden. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Scheffelstraße. Die Geschädigte war zu Fuß in der Schwedenstraße, im Bereich zwischen der Karl-Fürstenberg-Straße und Scheffelstraße unterwegs. Die Geldbörse konnte aufgefunden werden. Aus der Geldbörse fehlten 50 Euro Bargeld. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Hautfarbe, geflochtene schwarze Haare. Er trug eine dunkle Jacke und blaue Jeans. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell