POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Sturz eines Pedelec-Fahrer - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 13-Jähriger befuhr am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 16.05 Uhr, mit einem Pedelec die Steingasse, als sich beim Überfahren eines erhöhten Schachtdeckels plötzlich das Vorderrad aus der Gabel löste. Der 13-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und brach sich vermutlich das Handgelenk. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Es wird vermutet, dass ein Unbekannter zuvor den Schnellspanner des Vorderrades lockerte und dies das Lösen des Vorderrades aus der Gabel begünstigte. Das Pedelec stand zuvor an dem Schulzentrum in Grenzach-Wyhlen sowie bei einem großen Lebensmittelgeschäft.

