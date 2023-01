Polizei Salzgitter

POL-SZ: Zeitraum von Samstag, 21.01.23, 09h - Sonntag, 22.01.23, 09h

Pressebericht PK SZ-Bad (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 21.01.2023, 15.35 Uhr, wurde in SZ-Bad ein männlicher Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Beim 35-jährigen wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alcotest am Dräger ergab eine AAK von 0,34mg/l. Ein VOWi-Anzeige wurde gefertigt.

Beleidigung/Bedrohung

Ein 47-Jährige Mann aus Salzgitter-Bad bedrohte und beleidigte mehrere Passanten auf offener Straße in der Südstadt von Salzgitter-Bad. Die Opfer stellten Strafantrag. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen amtsbekannten Mitbürger.

Verdacht ED in Wohnung

In der Zeit vom 08.01. - 22.01.2023, wurde vermutlich aufgrund der Spurenlage in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nordstadt von Salzgitter-Bad eingebrochen. Die Wohnung ist noch vollständig, obwohl nach Todesfall unbewohnt, vollständig möbliert. Ob etwas entwendet wurde kann bislang nicht gesagt werden. Die Ermittlungen werden in der nächsten Woche fortgesetzt.

