POL-SU: Yvonne Meyer ist die neue Bezirksdienstbeamtin für Niederkassel-Ort und Ranzel

Troisdorf (ots) - Am Dienstag (20.09.2022) wurde einer Frau in Troisdorf vor ihrer Haustüre die Geldbörse gestohlen. Die 70-Jährige gibt an, bei einer Bank in der Kölner Straße gegen 15.30 Uhr 200 Euro Bargeld abgehoben zu haben. Das Geld habe sie dann in ihre Geldbörse gesteckt. Diese wiederum packte sie in einen Jutebeutel, den sie in der Hand hielt, während ...

mehr