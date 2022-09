POL-SU: Neuer Bezirksdienstbeamter in Niederkassel

Siegburg (ots) - Am Dienstagmittag (20. September) kam es gegen 11.25 Uhr auf der Kreuzung Aulgasse/Schillerstraße/Weierstraße in Siegburg zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Eine 66-jährige Lohmarerin befuhr mit ihrem Honda Kleinwagen die Aulgasse in Fahrtrichtung Siegburg-Innenstadt. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Schillerstraße abbiegen. Dabei ...

mehr