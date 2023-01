Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 21. Januar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrt unter Alkoholeinfluss Freitag, 20.01.2023 gegen 23:30 Uhr

Aufgrund augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 79 wird der PKW eines 39-jährigen Mannes in der Freitagnacht angehalten und kontrolliert. Angesichts der sprichwörtlichen Alkoholfahne des Mannes wird ein Atemalkoholtest durch die Beamten durchgeführt. Am Kontrollort kann ein Wert von etwa 0,8 Promille festgestellt werden, der sich kurze Zeit später auf der Dienststelle in Wolfenbüttel an einem geeichten Gerät bestätigt. Es wird ein entsprechendes Verfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet sowie die Weiterfahrt für den Moment untersagt.

