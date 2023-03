Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Ölspur zwischen Todtnau und Todtnauberg - Polizei sucht Verursacher

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 21.10 Uhr, wurde der Polizei eine größere Ölspur zwischen Todtnauberg bis Aftersteg mitgeteilt. Bei einer Nachschau konnte der Beginn der Ölspur an der Silberberghalle in Todtnau lokalisiert werden. Die Ölspur verlief bis zur Haltestelle Rathaus in Todtnauberg und wieder zurück nach Todtnau an die Silberberghalle. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Ölspur durch einen Bus, oder zu mindestens durch ein größeres Fahrzeug verursacht worden sein könnte. Wegen der Reinigung / Abstreuen der Fahrbahn war die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

