POL-FR: Weil am Rhein: Pedelec-Fahrer missachtet Vorfahrt - schwer verletzt - Zeugensuche

Ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 18.20 Uhr, den an der Bundesstraße 3 abgesetzten Radweg in Richtung Haltingen, als er an dem Kreisverkehr Bundesstraße 3 / Umfahrung Haltingen die Kreisstraße 6328 (Dorfstraße) überqueren wollte. Dabei soll er eine von Ötlingen kommende 52-jährige Pkw-Fahrerin übersehen haben. Auf der Kreisstraße 6328 kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Pedelec-Fahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Pedelec-Fahrer in ein Krankenhaus. Nach Sachlage trug der Pedelec-Fahrer keinen Fahrradhelm. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

