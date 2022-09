Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erneut Obdachloser mit Farbe überschüttet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (09.09.2022) einen 68 Jahre alten schlafenden Obdachlosen in der Neckarstraße mit weißer Farbe überschüttet. Ein Passant alarmierte kurz nach 20.00 Uhr die Polizei, nachdem er den auf dem Gehweg der Neckarstraße im Bereich der Einmündung zur Metzstraße schlafenden 68-Jährigen bemerkt hatte, dessen Kleidung und Schlafsack mit weißer Farbe beschmutzt worden waren. Die Beamten weckten den zu diesem Zeitpunkt ahnungslosen 68-Jährigen, der von der Tat offenbar nichts mitbekommen hatte. Ähnliche Vorfälle ereigneten sich am 03.09.2022 in der Sophienstraße und am 08.09.2022 in der Marienstraße (siehe Pressemeldung vom 09.09.2022: https://t1p.de/x39up). Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

