POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Auffahrunfall auf der Autobahn A 5 - 50.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Ein 29-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 18.20 Uhr, den an der Bundesstraße 3 abgesetzten Radweg in Richtung Haltingen, als er an dem Kreisverkehr Bundesstraße 3 / Umfahrung Haltingen die Kreisstraße 6328 (Dorfstraße) überqueren wollte. Dabei soll er eine von Ötlingen kommende 52-jährige Pkw-Fahrerin übersehen ...

mehr