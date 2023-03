Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Motorrollerfahrer nach Unfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Heute Vormittag, 17.03.2023, gegen 10.30 Uhr befuhr ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer die Straße "Am Elzufer" in Waldkirch-Kollnau.

Als ihm dort ein unbekannter Rollerfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegen kam, musste der Radfahrer ausweichen und stürzte gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw. Der Radfahrer zog sich in der Folge des Sturzes leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Der Motorollerfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Eine Beschreibung des Fahrers liegt nicht vor.

Zu einer Berührung zwischen Motorroller und Pedelec es nicht gekommen.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Motorroller geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell