POL-F: 230412 - 0416 Frankfurt-Bornheim: Beim Brötchenholen ausgeraubt

(di) Gestern Morgen (11. April 2023) wurde eine 41-jährige Frankfurterin in Bornheim Opfer eines Räubers. Ein Täter raubte ihre Geldbörse und entkam unerkannt.

Die Geschädigte war gegen 06:45 Uhr in einer Bäckereifiliale in der Berger Straße und wartete dort in der Schlange an der Kasse. Hierbei hielt sie bereits ihre rote Geldbörse in der Hand. Der unbekannte Täter befand sich ebenfalls in der Bäckerei und nutzte die Gelegenheit. Er ging auf die Geschädigte zu, und entriss ihr gewaltsam die Geldbörse. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Höhenstraße. Die Beute war neben den persönlichen Dokumenten lediglich eine geringe Summe Bargeld.

Der männliche Täter war etwa 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von schlanker Statur. Er hatte einen Vollbart und trug eine dunkle Jogginghose sowie ein dunkles Oberteil mit Kapuze.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Revier (3. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069/ 755 - 10300 in Verbindung zu setzen.

