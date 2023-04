Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230412 - 0415 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme mit Kokainbesitz

Frankfurt (ots)

(th) Ein 25-jähriger Mann wurde am Nachmittag des 11. April 2023 festgenommen, nachdem er sich einer Personenkontrolle entziehen wollte. Er war in Besitz von knapp 15 Gramm Kokain.

Gegen 16.40 Uhr sollte der 25-Jährige in der Taunusstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Als er sah, wie sich die Polizeibeamten näherten, ergriff er die Flucht. Diese führte ihn über die Kaiserpassage und die Moselstraße in eine Spielothek in der Münchener Straße. Hier konnte er durch die Polizisten eingeholt und festgenommen werden. Zuvor versteckte er noch mitgeführtes Rauschgift in einem Zigarettenautomaten. Nach einem Zeugenhinweis und Auswertung der Überwachungskameras konnten die ca. 15 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus führte der Beschuldigte noch knapp 800 Euro Bargeld bei sich. Auch dieses wurde sichergestellt. Da der Mann über einen festen Wohnsitz verfügt, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell