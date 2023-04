POL-F: 230411 - 0414 Frankfurt - Niederursel: Verdächtiges Päckchen fliegt aus dem Autofenster - Drei Festnahmen und Durchsuchungen

Frankfurt (ots) - (th) Am Sonntag, den 09. April 2023, wurde ein 28-jähriger Wohnungseinbrecher nach einem Hinweis durch einen aufmerksamen Zeugen auf frischer Tat festgenommen. Der Zeuge teilte gegen 23.00 Uhr mit, dass er in einem Wohnhaus in der Seehofstraße Taschenlampen wahrgenommen habe. Die Bewohnerin des Hauses sei vor kurzem verstorben. Als die Streifen vor ...

