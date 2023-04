Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230410 - 0411 Frankfurt-Sindlingen: Diebstahl mit Waffe

Frankfurt (ots)

(th) Am Freitag, den 07. April 2023, kam es in Frankfurt-Sindlingen zu einem Diebstahl zum Nachteil eines Taxifahrers. Der Täter führte bei der Tatausführung eine Schreckschusswaffe bei sich.

Gegen 23.30 Uhr meldete sich der 35-jährige Taxifahrer über den Notruf bei der Polizei. Er schilderte, dass er von einem Fahrgast mittels Schusswaffe bedroht, und aufgefordert wurde, diesen in eine andere Stadt zu fahren. Der Fahrgast befinde sich noch im Taxi; der Taxifahrer konnte das Fahrzeug für das Telefonat verlassen. Durch sofort entsandte Polizeikräfte konnte der 38-jährige Tatverdächtige in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Er hatte sich zwischenzeitlich entfernt, zuvor jedoch noch das Kartenlesegerät sowie den Quittungsdrucker aus dem Taxi entwendet. Während seiner Festnahme führte der Beschuldigte einen mit Reizstoff geladenen Schreckschussrevolver bei sich. Weiterhin konnten bei ihm geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der wohnsitzlose Mann wurde zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Polizeigewahrsams eingeliefert. In der späteren Vernehmung des geschädigten Taxifahrers relativierte sich der Sachverhalt dahingehend, dass es nie zu einer Bedrohung durch den Beschuldigten gekommen sei, der Taxifahrer die Waffe jedoch zufällig wahrgenommen habe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell