Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230410 - 0410 Frankfurt-Gutleutviertel: Schwerer Raub

Frankfurt (ots)

(th) Ein 63-jähriger Mann wurde am Abend des 07. April 2023 Opfer eines schweren Raubes. Er wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 21.40 Uhr befand sich der 63-Jährige fußläufig in der Karlsruher Straße, als er unvermittelt von 5-6 weiblichen Personen angegangen und ins Gesicht geschlagen wurde. Der stark alkoholisierte Mann ging dabei zu Boden. Dort entrissen die Täterinnen ihm eine Umhängetasche samt Inhalt - ca. 100 Euro Bargeld, zwei IPhones - und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Mann erlitt eine blutende Platzwunde an der Augenbraue und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht.

