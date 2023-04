Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Tankstelle überfallen +++ Pkw entwendet +++ Diverse Diebstähle +++ vier Unfälle mit Leichtverletzten +++ Pkw brennt fast vollständig aus

Wiesbaden (ots)

1. Tankstelle im Stadtteil Mainz-Kastel überfallen, Mainz-Kastel, Boelckestraße, 11.04.2023, 00:05 Uhr

(mk) In der Nacht von Montag auf Dienstag überfiel ein bislang unbekannter Täter eine in der Boelckestraße in Mainz-Kastel gelegene Tankstelle. Kurz nach Mitternacht betrat der maskierte Täter gegen 00:05 Uhr den Verkaufsraum des Gewerbeobjekts und forderte den Kassierer, unter Vorhalt eines Messers auf, das Geld aus den Kassen auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam der Mitarbeiter nach. Anschließend entfernte sich der Unbekannte mit dem erbeuteten Geld aus dem Verkaufsraum. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Er wurde durch den Kassierer als männlich, ca. 25 Jahre alt und ca. 1,83m groß beschrieben. Er soll aktenzentfrei deutsch gesprochen, braune Augen gehabt und während der Tat eine schwarze Sturmhaube sowie eine schwarze Jacke mit hellem Fellkragen an der Kapuze getragen haben. Bei der Tat wurden wenige hundert Euro erbeutet.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Schwarzer Audi SUV in Wiesbaden-Sonnenberg entwendet, Wiesbaden, Sonnenberg, Majoranweg, 05.04.2023, 20:00 Uhr bis 06.04.2023, 07:05 Uhr

(mk) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ein in Wiesbaden-Sonneberg geparkter SUV das Objekt der Begierde bislang unbekannter Täter. Der schwarze Audi wurde durch die Besitzerin im Bereich des Majoranwegs in Wiesbaden abgestellt und dort letztmalig um 20 Uhr gesehen. Als die Eigentümerin am Donnerstagmorgen gegen 07:05 Uhr aus ihrem Fenster auf die Straße schaute, musste sie feststellen, dass der Pkw mitsamt dem darin befindlichen Kinderwagen und Kindersitzen entwendet wurde. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 31.000EUR geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

3. Skulptur gewaltsam entwendet,

Wiesbaden, Goebenstraße, 06.04.2023, 18:00 Uhr bis 07.04.2023, 12:00 Uhr

(mk) Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag entwendeten bislang Unbekannte eine Skulptur in Wiesbaden. Tatort war die Goebenstraße, in der neben diversen Tafeln insgesamt vier Skulpturen aufgestellt waren. Bei dem entwendeten Objekt handelte es sich um eine Skulptur aus Speckstein, die ca. 20kg wiegt. Diese muss durch Unbekannte im beschriebenen Zeitraum gewaltsam entwendet worden sein. Der Sachschaden wird auf ca. 20EUR geschätzt. Der Wert der gestohlenen Skulptur beträgt ca. 600EUR.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

4. Einbruch in Schuppen eines Kindergartens, Wiesbaden, Biebrich, Waldstraße, 09.04.2023, 21:55 Uhr

(mk) Am Sonntagabend drang eine bislang unbekannte Person in einen Schuppen in der Waldstraße in Wiesbaden ein. Der Schuppen befindet sich auf dem Gelände einer Kindertagesstätte. Der Täter oder die Täterin überwand zunächst auf unbekannte Art und Weise den ca. 1m hohen Zaun, der das Gelände umgibt. Anschließend wurde sich gewaltsam Zugang zu dem Schuppen verschafft, wodurch an diesem ein Sachschaden von ca. 100EUR entstand. Gegen 21:55 Uhr konnte eine Zeugin eine männliche Person beobachten, die den Zaun des Anwesens überkletterte und sich anschließend mit einem E-Scooter entfernte. Die Person wurde von der Zeugin als männlich, ca. 1,70m bis 1,75m groß und ca. 25-29 Jahre alt beschrieben. Sie soll einen schwarzen Oberlippenbart und kurze, dunkle Haare gehabt haben.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

5. Fahrrad entwendet,

Wiesbaden, Gerichtsstraße, 06.04.2023, 07:30 Uhr bis 15:50 Uhr

(mk) Am Donnerstag entwendete ein bislang unbekannter Täter oder eine bislang unbekannte Täterin ein Fahrrad, welches in der Gerichtsstraße in Wiesbaden abgestellt war. Gegen 07:30 Uhr stellte die Geschädigte das Fahrrad der Marke "Rockrider" in einen in der Gerichtsstraße befindlichen Fahrradständer und sicherte das Velo anschließend mit einem Kettenschloss. Als sie gegen 15:50 Uhr zur ihrem Rad zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses in der Zwischenzeit entwendet wurde. Lediglich das aufgebrochene Schloss konnte noch vor Ort aufgefunden werden.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-2440 entgegen.

6. Zwei verschlossene Pkw durch Unbekannte angegangen, Wiesbaden, Dotzheim, Nordost, 05.04.2023, 18:15 Uhr bis 10.04.2023, 11:00 Uhr

(mk) Zwischen Mittwoch und Montag verschafften sich bislang Unbekannte Zugang in zwei Pkw, welche in Wiesbaden geparkt waren. Einer der beiden Pkw - ein weißer Nissan - wurde am Mittwoch gegen 18:15 Uhr in der Großglocknerstraße in Wiesbaden-Dotzheim abgestellt. Anschließend öffneten der oder die unbekannten Täter auf unbekannte Weise den Pkw und entwendeten einen in der Mittelkonsole liegenden Geldbeutel samt Inhalt. Der Diebstahl wurde am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr bemerkt. Der zweite betroffene Pkw - ein schwarzer Audi- wurde zwischen Sonntagabend 19:00 Uhr und Montagmorgen 11:00 Uhr in der Danneckerstraße in Wiesbaden abgeparkt. In dieser Zeit verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum Fahrzeug und entwendeten auch hier das in der Mittelkonsole befindliche Portemonaie.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

7. Gewaltsam Zugang zum Parkdeck verschafft, Wiesbaden, Carl-von-Linde-Straße, 09.04.2023, 16:45 Uhr

(mk) Am Sonntagnachmittag verschaffte sich ein männlicher Täter gewaltsam Zugang zu einem in der Carl-von-Linde-Straße befindlichen Parkdeck, um so an seinen Pkw zu gelangen. Gegen 16:45 Uhr riss der Täter das am Zugang zum Parkdeck befindliche und verschlossene Zugangstor aus der Wandhalterung. Anschließend begab er sich auf das Parkdeck, stieg dort in sein Fahrzeug und entfernte sich vom Tatort. Der Täter kann als männlich, ca. 30 alt und ca. 1,75m groß beschrieben werden. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke und eine dunkle Jeanshose. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

8. Nachtrag zur Pressemitteilung vom 08. April 2023: Vier weitere Unfälle mit Leichtverletzten am Donnerstag - einmal Unfallflucht Wiesbaden, 06.04.2023

(mk) Am Donnerstag, kam es im Wiesbadener Stadtgebiet zu insgesamt vier Unfällen mit Leichtverletzten. Diese ereigneten sich in der Äppelallee, in der Saarstraße, in der New-York-Straße und in der Schwalbacher Straße. Insgesamt wurden dabei fünf Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 6000EUR geschätzt. Gründe für die Unfälle waren nach derzeitigen Erkenntnissen eine Sorgfaltspflichtverletzung, ein Vorfahrtsverstoß, das Überfahren einer Fahrstreifenbegrenzung und das Missachten einer roten Ampel.

Bei dem Unfall in der New-York-Straße, welcher sich gegen 13:30 Uhr an der Kreuzung New-York-Straße/Frankfurter Straße zwischen einem Fahrradfahrer und einem Lkw-Fahrer ereignete, kam jedoch hinzu, dass sich der Lkw nach dem Unfall unerlaubter Weise vom Unfallort entfernte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass es sich bei dem Lkw nach derzeitigen Erkenntnissen um eine Zugmaschine mit einem Auflieger gehandelt haben soll. Die Grundfarbe des Gespanns soll blau gewesen sein. Im Heckbereich des Aufliegers soll sich zudem ein orangenes Tuch mit schwarzem Schriftzug befunden haben.

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2240 entgegen.

9. Pkw brennt fast vollständig aus,

Wiesbaden, Äppelallee, 07.04.2023, 20:50 Uhr

(mk) Am Freitag kam es gegen 20:50 Uhr kurzzeitig zu einem größeren Polizei- und Feuerwehraufkommen im Bereich der Äppelallee in Wiesbaden. Grund hierfür war ein Pkw, welcher dort auf der Straße in Brand geraten war. Im Rahmen der Befragung stellte sich heraus, dass der Pkw vermutlich aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt Feuer fing. Der Pkw brannte fast vollständig aus und musste nach den Löscharbeiten abgeschleppt werden. Während der Löscharbeiten wurde die Äppelallee kurzzeitig gesperrt. Es fanden entsprechende Umleitungsmaßnahmen statt.

