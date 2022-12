Bitburg (ots) - Am Montag den 05.12.2022 zwischen 07:45 und 11.30 Uhr kam es in der Rittersdorfer Straße in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer(in) ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter PKW stark beschädigt. Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte der Verursacher die Rittersdorfer Straße in Richtung Kölner Straße befahren und hierbei den abgestellten PKW gestreift haben. Zeugen die ...

