POL-PDWIL: Zwei Verkehrsunfälle auf schneeglatter Fahrbahn

Ralingen (ots) - In der Zeit zwischen dem 30.11.2022 und dem 01.12.2022 wurden am Radweg in Ralingen 40 Altreifen illegal entsorgt. Diese Reifen stammen aus einem Diebstahl von mehreren hundert Alufelgen in der Gartenstraße in Mettendorf. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg unter der Rufnummer 06561-96850 in Verbindung zu setzen Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bitburg Telefon: 06561/9685-0 ...

mehr