Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Wiesbadener Staatsanwaltschaft und der Wiesbadener Kriminalpolizei: Mord im Juli 2021 in Wiesbaden - Belohnung ausgesetzt

Ein Dokument

Wiesbaden (ots)

Mord im Juli 2021 in Mainz-Kastel - Belohnung ausgesetzt, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring, Am Gleisdreieck, 14.07.2021,

(pl)Aufgrund eines ungelösten Mordes im Sommer 2021 in Wiesbaden wendet sich nun die Wiesbadener Kriminalpolizei gemeinsam mit der Wiesbadener Staatsanwaltschaft mit einem erneuten Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit. Am 14. Juli 2021 wurde gegen 09.30 Uhr der 41-jährige deutsche Staatsangehörige Rene Kunze tot im Bereich "Am Gleisdreieck" im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel aufgefunden. Im Rahmen der Obduktion wurde festgestellt, dass Rene Kunze in der Nacht des 13./14. Juli 2021 durch zwei Schüsse getötet wurde. Derzeit ist noch unklar, ob der Fundort auch der Tatort ist. Der Fall wird am Mittwochabend, den 12.04.2023, bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt.

Für die Aufklärung des Verbrechens ist insbesondere die Beantwortung folgender Fragen von Bedeutung:

- Wer hat den Getöteten in der Nacht des 13./14. Juli 2021 gesehen?

- Wer hat zur Tatzeit oder zu anderen Zeiten auffällige Beobachtungen gemacht oder von auffälligen Beobachtungen gehört, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten?

- Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Bis zu 5.000 Euro Belohnung ausgesetzt!

Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft hat für Angaben, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, eine Belohnung von bis zu 5.000 EUR ausgesetzt. Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Bedienstete bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Hinweise können auch vertraulich behandelt werden.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei (K11) unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell