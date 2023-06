Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gemarkung Neuhausen auf den Fildern: Fahrzeugbrand ohne Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (03.06.2023) um 23:18 Uhr befuhr ein 49-jähriger BMW-Lenker die BAB 8 in Fahrtrichtung München. Auf Grund eines technischen Defekts musste er das Fahrzeug im Bereich der Autobahnausfahrt Esslingen abstellen. Kurze Zeit später geriet der BMW in Brand. Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Vollbrand wurde durch die Feuerwehr Neuhausen gelöscht und danach abgeschleppt. Zur Durchführung der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Anschlussstelle Esslingen in Fahrtrichtung München für circa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell