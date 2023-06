Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vom Getränkemarkt in den Gewahrsam/ Taschendiebe/ Vom E-Bike gefallen

Hemer (ots)

Vom Getränkemarkt ins Gewahrsam: Die Mitarbeiterin eines Getränkemarktes an der Englandstraße holten am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr die Polizei zu Hilfe, weil ein stark alkoholisierter Mann die Arbeit behinderte und eine Mitarbeiterin anpöbelte. Erst nach mehrfacher Aufforderung verließ er den Laden und postierte sich vor dem Geschäft. Die Polizeibeamten erteilten einen Platzverweis für den gesamten Bereich rund um den dortigen Einkaufsmarkt. Zehn Minuten später war er jedoch immer noch da. Die Polizeibeamten nahmen ihn zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam.

Eine 72-jährige Hemeranerin wurde am Mittwoch beim Einkaufen in der Innenstadt bestohlen. Sie bezahlte um 16.30 Uhr Ware in einem Geschäft an der Hauptstraße Ware, legte die Geldbörse zurück in ihre Handtasche und ging zu ihrem Auto, das auf dem Parkplatz der Türmchenvilla parkte. Zuhause fiel ihr auf, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offenstand und Geldbörse und Smartphone nicht mehr da waren. Unterwegs war ihr nichts Verdächtiges aufgefallen. Am Abend erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Ein stark alkoholisierter E-Bike-Fahrer ist am Mittwoch auf der Hauptstraße gestürzt. Passanten meldeten der Polizei gegen 22.50 Uhr einen Bewusstlosen auf der Fahrbahn. Als die Polizei eintraf, stand der 49-Jährige wieder aufrecht mit einem alkoholischen Mischgetränk in der Hand. Als er die Polizeibeamten sah, regte er sich auf und gestikulierte wild mit den Armen. Die Polizeibeamten überwältigten ihn. Er wurde zur Blutprobenabnahme zur Wache nach Iserlohn gebracht und später in der Nacht in die Obhut eines Verwandten gegeben. Die Polizei schrieb eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell