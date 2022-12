Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei Rhein-Kreis Neuss warnt vor falschen Polizisten!

Neuss; Meerbusch (ots)

Falsche Polizisten treiben ihr Unwesen und versuchen mit verschiedenen Maschen vor allem lebensältere Menschen zu betrügen. Die vermeintlichen Polizisten rufen an und versuchen mit diversen Vorwänden an Wertgegenstände sowie Bargeld zu gelangen. Aus gegebenen Anlass möchten wir nochmals vor diesen betrügerischen Maschen warnen.

Glücklicherweise konnte am Donnerstag (01.12.) in Meerbusch und in Neuss eine Übergabe von Geld sowie Wertgegenständen verhindert werden. Am Mittwoch (30.11.) kam es in Neuss unglücklicherweise zu einer Übergabe. Ein Senior wurde von vermeintlichen Polizisten kontaktiert und aufgefordert, sein Geld von seinem Konto abzuheben, da dieses auf der Bank nicht mehr sicher sei. Nach der Abbuchung gaben die Betrüger an, dass sie das gesamte Geld auf Echtheit prüfen müssten. Gegen Nachmittag wurde das Geld beim Senior abgeholt. Der mutmaßliche Tatverdächtige griff sofort nach dem Umschlag und rannte in Richtung Haselweg davon.

Es handele sich dabei um eine männliche Person mit schwarzen Haaren, welche circa 175 Zentimeter groß und circa 18 Jahre alt sei. Er soll einen weißen Pullover, eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Trainingshose getragen haben.

Wir möchten Sie hinweisen, dass die Polizei Sie niemals um Geldbeträge bitten wird. Vergewissern Sie sich bitte beim geringsten Zweifel. Kontaktieren Sie die Behörde und fragen Sie dort nach. Geben Sie bitte keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen heraus und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können, finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell