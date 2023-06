Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchte Einbrüche/ Jugendliche Ladendiebinnen/ Schulfenster eingeschlagen

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben versucht, die Haustür eines Wohn- und Geschäftshauses an der Augustastraße aufzubrechen. Am Mittag wurde der Schaden an der Tür bemerkt. Auch an der Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Winkhauser Straße gibt es Aufbruchspuren. Am Dienstagabend war die Tür noch unversehr. Am Mittwochmorgen wurden die Aufbruchspuren bemerkt.

Zwei 15-jährige und ein 14-jähriges Mädchen wurden am Mittwochnachmittag beim Ladendiebstahl in einem Modegeschäft im Stern-Center erwischt. Eines der Mädchen hatte Löwen-Stofftiere mit in eine Umkleidekabine genommen, die Etiketten abgemacht und die Stofftiere dann wieder weggeworfen. Als ein Mitarbeiter die drei Mädchen ansprach, holte die zweite 15-Jährige Ringe aus ihrem Rucksack. Bei der Durchsuchung der Jugendlichen kamen diverse Kosmetikartikel zum Vorschein, für welche die Mädchen keine Kaufbelege vorlegen konnten. Die Minderjährigen wurden von ihren Erziehungsberechtigten in dem Modehaus abgeholt. Stofftiere und Ringe verblieben vor Ort.

Unbekannte haben mit einem Pflasterstein ein Fenster der ehemaligen Hermann-Gmeiner-Schule eingeschlagen. Bemerkt wurde der Schaden am Mittwochabend. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell