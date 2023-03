Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall

Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Geldern (ots)

Am Freitag (10.03.2023), gegen 16:10 Uhr, kam es in Geldern am Kreisverkehr an der Clemensstraße und Königsberger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich eine Fahrradfahrerin schwer verletzte. Eine 36-Jährige aus Geldern befuhr mit ihrem Fahrrad die Clemensstraße in Richtung des Kreisverkehrs und beabsichtigte die Königsberger Straße an der Querungshilfe geradeaus zu überqueren. Hierbei übersah sie vermutlich eine 37-Jährige Fahrzeugführerin, die den Kreisverkehr an der Königsberger Straße in Richtung L480 verlassen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 36-Jährige schwer verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht Lebensgefahr. Ein Fahrradhelm wurde nicht getragen. Die Angehörigen werden vom Opferschutz der Polizei Kleve betreut. Die objektive Unfallaufnahme wurde durch das VU-Team Kleve durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Rekonstruktion des Unfallhergangs durch einen Sachverständigen an. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich gesperrt.

