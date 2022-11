Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Belästigt, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Auf Höhe eines Spielplatzes in unmittelbarer Nähe eines Kindergartens wurde am späten Dienstagabend eine Hundebesitzerin von einem Unbekannten und seinem Begleiter angesprochen. In der Folge belästigte der Mann die Mitte 20-Jährige, indem er sie am Arm an sich heranzog und sie unsittlich berührte. Daraufhin schlug der Hund an und ging gegen den Unbekannten. Beide Männer flüchteten gegen 23.15 Uhr von der Badstraße über die Brücke in Richtung Badner Halle. Die Polizei sucht aktuell nach dem Unbekannten, der als etwa 180 Zentimeter groß, übergewichtig und mit hellen, kurzen Haaren beschrieben wird. Er war schwarz gekleidet und trug eine dunkle Bomberjacke. Sein Begleiter war genauso groß, auch dunkel gekleidet, mit Kapuze und Brille. Beide waren circa 25 bis 30 Jahre alt. Hinweise an die Polizei werden unter der Telefonnummer 0781/21-2820 erbeten.

