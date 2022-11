POL-OG: Offenburg - Ohne Führerschein, mit Alkohol

Durmersheim (ots) - In Durmersheim wurden in der Zeit zwischen Montag und Dienstag gleich mehrere Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen und Teile des Innenraums entwendet. In der Ettlinger Straße schnitten unbekannte Diebe ein etwa faustgroßes Loch in die Fahrertür, um ins Innere zu gelangen. Dort entwendeten sie das Lenkrad, Airbag, Navigationssystem sowie das komplette Instrumentensystem. Das Fahrzeug stand zur ...

mehr