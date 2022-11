Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier, L67 - Verkehrsunfall

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Eine 60-Jährige Opel-Fahrerin war am Dienstagmorgen auf der L67 aus Richtung Sandweier geradeaus in Fahrtrichtung B3 unterwegs. Gegen 9:45 Uhr wollte ein 18-jähriger BWM-Fahrer von der K9613 nach links auf die L67 in Fahrtrichtung Sandweier abbiegen. Offenbar erkannte er die vorfahrtsberechtigte Opel-Lenkerin zu spät, weshalb es in Folge im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Die Frau verletzte sich bei dem Zusammenprall leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 12.000 Euro beziffert.

