Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Noch unbekannte Täter gelangten am Dienstag in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 19:55 Uhr in ein Anwesen in der Zeughausstraße. Nachdem die Unbekannten ein abschließbares Fenster nicht aufhebeln konnten, beschädigten sie eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt. Im Inneren wurden alle drei Stockwerke durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen entnahmen sie aus einem Geldbeutel etwa 100 Euro. Ob weiterer Gegenstände gestohlen wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach einer Spurensicherung durch Kriminaltechniker ermitteln die Beamten des Polizeireviers Rastatt und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell