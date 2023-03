Geldern-Kapellen (ots) - Am Donnerstag (9. März 2023) ereignete sich am Vormittag ein Verkehrsunfall in Kapellen, bei dem eine junge Frau tödlich verletzt wurde. Die 21-Jährige aus Nettetal war gegen 9.45 Uhr in einem Renault Capture auf der Straße Am Mühlenwasser in Richtung Geldern unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ...

