Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unfall mit einem Verletzten

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Mittwochmorgen in Heilbronn. Ein 63-Jähriger befuhr gegen 6.45 Uhr mit seinem Sattelzug, auf dem linken von zwei Fahrstreifen, die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Untergruppenbach. Zeitgleich fuhr auf dem rechten Fahrstreifen ein 52-Jähriger mit seinem Mercedes. Auf Höhe der Kreuzung mit der Max-Planck-Straße wechselte der LKW-Lenker auf die rechte Spur. Hierbei übersah er vermutlich den neben ihm fahrenden Mercedes und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW nach rechts über einen erhöhten Bordstein auf eine Grünfläche abgewiesen und kam dort zum Stehen. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Lauffen am Neckar: Audi beschädigt und abgehauen

Eine bisher unbekannte Person beschädigte in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Audi in Lauffen am Neckar. Der 34-Jährige Besitzer des Fahrzeuges hatte dieses am Montag gegen 20 Uhr in der Christofstraße ordnungsgemäß abgestellt. Als er am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, zu seinem PKW zurückkehrte stellte er den Schaden fest. Aufgrund des Schadensbildes kann ein Verkehrsunfall ausgeschlossen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Lauffen, Telefon 07133 2090, in Verbindung zu setzen.

Gundelsheim: Unfall auf Kreuzung - Eine Verletzte

Unachtsamkeit war vermutlich die Ursache für einen Unfall am Mittwochmorgen in Gundelsheim. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Land Rover gegen 10 Uhr die Herbststraße. Als er in den Kreuzungsbereich mit der Oststraße einfuhr übersah dies eine von links kommende 55-Jährige in ihrem Mercedes und die beiden Fahrzeuge kollidierten auf der Kreuzung. Bei dem Zusammenstoß wurde die Mercedes-Fahrerein leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 7.500 Euro geschätzt.

Beilstein: Küchenbrand in Wohnhaus - Keine Verletzten

Vemutlich ein technischer Defekt war die Ursache für einen Brand am Mittwochabend in Beilstein. Gegen 17.30 Uhr geriet ein Kühlschrank in einer leerstehenden Wohnung im Heerweg aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt.

Wüstenrot-Neuhütten: Zu tief ins Glas geschaut und von der Straße abgekommen

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein 37-Jähriger am frühen Dienstagabend in Wüstenrot-Neuhütten mit seinem Nissan von der Straße ab. Der Mann befuhr gegen 17.45 Uhr die Landesstraße 1090 in Fahrtrichtung Neuhütten, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier beschädigte er mehrere Verkehrszeichen bis der Nissan schlussendlich im Grünstreifen auf der Seite liegen blieb. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Mannes fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Aus diesem Grund musste der 37-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes konnte nicht einbehalten werden, da sich herausstellte, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bisher noch nicht abgeschetzt werden.

Heilbronn-Böckingen: Unfallursache unklar - Polizei sucht Zeugen

Noch unklar ist die Ursache eines Unfalls am Freitagmittag in Heilbronn-Böckingen. Eine 30-Jährige befuhr gegen 14.15 Uhr mit ihrem Mazda die Saarlandstraße in Fahrtrichtung Peter-Bruckmann-Brücke. Zeitgleich befuhr ein 21-Jähriger mit seinem BMW den Saarlandkreisel in Richtung Kanalstraße. In der Saarlandstraße kam es im weiteren Verlauf zur Kollision der beiden Fahrzeuge. An beiden befahrenen Straßen wird der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt. Da die Angaben der Unfallbeteiligten widersprüchlich sind und bisher die genaue Ampelschaltung nicht geklärt werden konnte, hofft die Polizei nun auf Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls vor Ort waren und Angaben zu den jeweiligen Grün- und Rotphasen machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

