Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Tödlicher Verkehrsunfall

PKW prallt gegen Baum

Geldern-Kapellen (ots)

Am Donnerstag (9. März 2023) ereignete sich am Vormittag ein Verkehrsunfall in Kapellen, bei dem eine junge Frau tödlich verletzt wurde. Die 21-Jährige aus Nettetal war gegen 9.45 Uhr in einem Renault Capture auf der Straße Am Mühlenwasser in Richtung Geldern unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen kollidierte frontal mit einem Baum am Straßenrand. Ersthelfer befreiten die Frau aus dem Auto, das kurz darauf in Brand geriet. Die 21-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte löschten den PKW. Zur Unfallaufnahme erschien das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve, der Wagen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Straße Am Mühlenwasser ist aktuell wegen notwendiger Reinigungsarbeiten noch gesperrt. Der Opferschutz der Polizei kümmerte sich um die Angehörigen der jungen Frau. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell