Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Straßenlaterne beschädigt und geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Geldern-Veert (ots)

Am Donnerstag der letzten Woche (2. März 2023) um 17:00 Uhr bemerkte ein Zeuge eine beschädigte Straßenlaterne in Geldern auf der Martinistraße Höhe Hausnummer 52. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist vermutlich gegen die Laterne gefahren, diese stürzte durch den Unfall um. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell